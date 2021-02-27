فرقة كوريّة تتعرّض لانتقادات عنصريّة: “فيروس قذر مثل كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثار مذيع شبكة راديو “Bayern 3” الألمانية جدلاً خلال برنامجه بعدما انتقد فرقة “BTS” الموسيقية وأدلى بتعليقات عنصرية ضدّها. وصف المذيع الفرقة طوال فترة البث تقريباً بأنها فيروس “قذر” مثل كورونا، آملاً أن “يجدوا تطعيماً ضدهم قريباً”.

بالإضافة إلى مقارنتهم بالوباء، أوضخ المذيع أنّه “ليس لديّ شيء ضد كوريا الجنوبية ولا يستطيع الناس اتهامي برهاب الأجانب لمجرد أن الفرقة أجنبية. سيارتي صنعت في كوريا الجنوبية ولدي أروع سيارة على الإطلاق”.

وتابع: “كوريا الجنوبية رائعة! لكن يتفاخر أعضاء “BTS”، هؤلاء المتسللون الصغار بحقيقة أنهم قاموا بتأدية أغنية “Fix You” العائدة إلى “Coldplay” وأنا الملحد أعتبر ذلك كفراً! هذا تدنيس للمقدسات. لهذا السبب ستمضون إجازتكم في كوريا الشمالية لمدة 20 عاماً!”.

وفور تفوّهه بهذه التعليقات، توجّه المغرّدون إلى “تويتر” حيث انتقدوا القناة الإذاعية ووصفوها بأنها “عنصرية”. وقال أحد المستخدمين: “أدلى مذيع راديو ألماني بتعليق معادٍ للأجانب على أولاد بلدنا ولن نسامح هذا النوع من التصرف. انشروا الوعي من فضلكم”! بينما قال آخر: “تذكير: سنحميك وسوف تحمينا من كل ما قد يحدث في المستقبل، العنصرية ليست رأياً!” وسرعان ما تداول انتشار هاشتاغات #RassismusbeiBayern3 و#Bayern3Racist و#Bayern3Racist و#RassismussBeiBayern3 مرفقة بأكثر من مليون ونصف مليون تغريدة ضدّ العنصرية.