“شكرًا”.. كارول سماحة تتصدّر مشاهدات يوتيوب في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد أسبوع على طرحه، حقق كليب “شكرًا” للنجمة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

قصّة الكليب مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة

وأغنية “شكرًا” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

ويتصد كليب “شكرًا” منذ إصداره الترند في عدد من الدول العربية، حيث تناقلته كثر من الإذاعات والمحطات التلفزيونية في لبنان ومصر والخارج فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاهد واللقطات منه.