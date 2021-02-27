عمر صباغ يتلقى تهنئة خاصة من فارس كرم.. “فرحتلك من قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تلقى المؤلف الموسيقي عمر صباغ تهنئة خاصة من النجم اللبناني فارس كرم بولادة طفلته الثانية، وكتب فارس في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “مبارك ما اجاك يا حبيبي وانشالله لينا بتعيش باسمها فرحتلك من قلبي الف مبروك هالخبر الحلو “.

بدوره رد عمر صباغ على فارس كاتبًا: “يبارك بعمرك بو كرم، تضل بصحتك والله يحفظ عائلتك حبيب قلبي”.

وكان عمر صباغ قد رزق بطفلته الثانية وأطلق عليها اسم “لينا – Lèna”، ونشر صورتها على صفحته الخاصة بموقع “إنستغرام”، كاشفًا عن تاريخ ولادتها في 22 شباط/فبراير، وتلقى صباغ عددًا كبيرًا من التهاني من قبل المتابعين.