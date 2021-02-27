تساؤلات عن دور باريش أردوتش في “نهضة السلاجقة العظمى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت أخبار عن انضمام الممثل باريش أردوتش إلى المسلسل التاريخي “نهضة السلاجقة العظمى”، الذي يعتبر من أنجح المسلسلات حالياً في تركيا، ويتصدّر نسبة المشاهدة ليلة عرضه، مساء كل اثنين.

باريش سبق أن شارك في عدد من الحلقات في مسلسل “الحفرة”، حيث قدّم شخصية اريك بوكي، التي حظيت بإعجاب المشاهدين.

وأثيرت كثير من التساؤلات عن الدور الذي سيقدّمه في “نهضة السلاجقة العظمى”، وهل ستكون مشاركته بعدد من الحلقات كضيف شرف، أم سيكون دوره محرّكاً رئسياً للأحداث. ومن المتوقّع أن يقوم بدور الأمير بيركاروق ابن السلطان مليك شاه، ولم يُعرف في أي حلقة سيكون الظهور الأوّل له، خصوصاً أنّ الإعلان الأول للحلقة المقبلة لم يظهر فيه باريش أردوتش.