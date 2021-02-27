بن أفليك بتصريح صادم عن طلاقه: “لدي خبرة كافية لأؤدي الدور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفاد الممثل بن أفليك (48 عاماً) أنّ نهاية زواجه الذي دام تسعة أعوام من النجمة جنيفر غارنر في عام 2015 وتربية أطفالهما الثلاثة فيوليت (15 عاماً) وسيرافينا (12 عاماً) وسامويل (8 أعوام)، كان لهما أثر إيجابي على حياته المهنية وساعداه لأن يصبح ممثلاً أفضل، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

قال في مقابة حول فيلمه الجديد “The Way Back”: “بالنسبة لي، كان الفيلم يدور حول حقيقة ما إذا كنت قد عشت أعواماً كافية أو أنك تفوّقت على ما يكفي من التحديات وأنك أنجبت الأطفال واختبرت الطلاق ضمن عدّة تجارب أخرى”.

وتابع: “أنا الآن في مرحلة من حياتي اكتسبت فيها خبرة كافية لأقوم بدور ممتع حقاً بالنسبة لي. أنا لست ماهراً بما يكفي لتأدية هذا الدور من دون خبرة”.

وأضاف أنّ التقدم في السن واختبار عدّة تجارب شخصية جعلت التمثيل أكثر إثارة بالنسبة له، كما جعلته أكثر انجذاباً إلى أنواع الأفلام التي تدور حول أشخاص يواجهون صعوبات”.

يلعب بن في فيلمه الجديد دور مدمن على الكحول، واعترف أنه لم يحتج إلى إجراء الكثير من الأبحاث حول الشخصية بسبب مشكلاته الشخصية.

وعلّق: “أنا أتعافى من إدمان الكحول وأدّيت دور مدمن على الكحول في الفيلم. إنه يتمحور حول الحزن وفقدان طفل وهو أمر لم أختبره والحمد لله، فقد يكون ذلك أسوأ ما يمكنك اختباره”.

مع اقترابه من سن الخمسين، أصبح بن سعيداً بحياته أكثر من أي وقت مضى: “لدي ثلاثة أطفال أرغب في قضاء الوقت معهم، ولدي حياة أستمتع بها، وأريد أن أحب عملي وأروي هذه الأنواع من القصص”.

واعد بن في السابق غوينيث بالترو، وكان مخطوباً لجنيفر لوبيز، وتزوج من جينيفر غارنر، وبعد طلاقهما ارتبط بليندسي شوكوس وآنا دي أرماس من بين أخريات.