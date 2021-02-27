شكرا لقرائتكم "روافد" يحاور أدباء حول "التراجيديا بين الرواية والشعر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حلقة "روافد" لهذا الأسبوع هي الجزء الأول من ثلاثية عن "التراجيديا بين الرواية والشعر". استضاف فيها مقدم البرنامج أحمد علي الزين مجموعة من الروائيين والشعراء والنقاد الذين تحدّثوا عن معنى الكتابة والتعبير تحت وطأة المآسي والأحداث التي نعيشها في الوطن العربي.

في بداية الحلقة كان اللقاء مع الروائي والناقد اللبناني الياس خوري الذي قال إن "الإنسان يصرخ عندما يتألم، ولكن يختلف الأمر مع الكاتب، فالكتابة هي تَبحُّرٌ في الألم وهي إعادة إنتاج للغة حتى تُعطي معنى جديداً".

وأضاف خوري أنه لا يجب على الكاتب أن يكتب وهو منفعل، فالكتابة تحتاج إلى هدوء النفس وصفاء الذهن، "هكذا يجب أن يُعبّر الكاتب عن ألم الفجيعة".

أحمد علي الزين مع الروائي اللبناني الياس خوري

بعدها تساءل الشاعر العُماني سيف الرحبي عما تستطيع الكتابة أن تفعله "أمام هذا الواقع المُريع؟". واستطرد أنه من الضروري أن "يُدوّن الكاتب كل ما يحدث في الواقع حتى لو لم يكن هذا هو الحل"، مضيفاً أن "الكتابة هي عبارة عن نبرة احتجاج الكاتب على الواقع المأساوي الذي نعيشه".

أما الشاعر والناقد اللبناني شوقي بزيع، فقد اعتبر أن الكاتب يتفاعل مع الأحداث بطريقة مختلفة وغير مباشرة، وتساءل عما "يمكن أن تقدمه لنا اللغة إذا كان الواقع قاسياً جداً؟".

ثم أكمل مُقدّم البرنامج اللقاء مع المفكر والناقد المصري الدكتور صلاح فضل، الذي تحدث عن الفرق بين السياسي والروائي، فرأى أن السياسي يناقش الأحداث فور حدوثها، أما الروائي فيُشير إلى تبعات الأحداث والمآسي على الإنسان والمجتمع.

في ختام الحلقة تحدّث الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، الذي أشار إلى أن أكبر الروايات التي كُتبت كانت عن أهمية العودة إلى الأوطان، مضيفاً أن هناك الكثير من الكتّاب السوريين والعراقيين المغتربين الذين كتبوا عن ذلك.