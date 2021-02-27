شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي مع حفيد محمود ياسين فى صورة جديدة من كواليس "اللي مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، بصحبة حفيد الفنان محمود ياسين، من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"، لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهوره على السوشيال ميديا.



أحمد العوضي ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

كما نشر محمود عمرو حفيد الفنان محمود ياسين الصورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا :"الخديوي لوحده حمله.. اللي مالوش كبير.. النجم أحمد العوضي".



أحمد العوضي وحفيد محمود ياسين

وكشف الفنان أحمد العوضى في وقت سابق، عن تعاونه مع مطربى المهرجانات عنبه وزوكش، خلال مهرجان يحمل اسم شخصيته بمسلسله الجديد "اللى ما لوش كبير"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وهما يغنيان مقطعا من الأغنية، وعلق أحمد العوضى على الفيديو: "مهرجان الخديوي، قريبًا، عنبه وزوكش، اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ولعب الفنان أحمد العوضي دور البطولة في مسلسل "شديد الخطورة" الذي على منصة watch it في شهر يوليو الماضى بواقع حلقة كل أسبوع خاصة أن أحداثه تدور في 7 حلقات، وهو بطولة كل من: أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.