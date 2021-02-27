شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ترقص بلدى مع أبلة فاهيتا وتعترف: بسرق الشباشب من الفنادق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة شيرين رضا ضيفة في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وروت موقفا جمعها بالنجم أحمد السقا، قائلة: كنا رايحين نفطر عند أحمد السقا وأنا ماشية في الطريق شفت واحدة معاها ولد صغير وبتجر كلب بحبل فوقفت في نص الطريق وعملت مشكلة وأخدت منها الكلب ووديته عند أحمد السقا.

وأضافت شيرين رضا، أنا بحب الحيوانات جدا وبطلت أكل الحيوانات لأنى مقدرش آكل صحابى، وأنا مربية عندى 50 قطة وكلبين وعصفورة.

وخلال فقرة مواجهة بينها وبين أصدقائها الحاضرين بنفس الحلقة أجابت شيرين رضا على بعض الأسئلة الجريئة أهمها، بأنها تسرق الشباشب والروب من الفنادق بالإضافة إلى ضرب الولاعات على أصدقائها.

كما نفذت شيرين عقاب أبلة فاهيتا لها في فقرة "سؤال وعقاب"، بعد تهربها من بعض الأسئلة، حيث قامت بربط منديل بأوية، واستكملت الفقرة حافية بدون حذاء، وقلدت فيفى عبده ورقصت بلدى وباليه، كما غنت جزءا من مهرجان بنت الجيران.

وتمنت شيرين رضا أن تقوم بعمل دور رجل في السينما، مما دفع أبلة فاهيتا لتقديم فقرة بالتمثيل بهذه الشخصية، والتي ارتدت فيها شيرين رضا شنب، وقامت بأداء دور والدها في فيلم "غرام في الكرنك"، ودور أحمد عز في فيلم "ولاد رزق" وغيرها من الأفلام.

النجمة شيرين رضا وكارو



النجمة شيرين رضا



شيرين رضا ترقص مع ابلة فاهيتا



النجمة شيرين رضا وابلة فاهيتا



شيرين رضا وكارو



شيرين رضا وابلة فاهيتا

يذكر أن آخر أفلام النجمة شيرين رضا هو فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من: محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر اختراع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج غريمه.