شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حبها للكلاب: عمرو الليثي يهدي هالة صدقي عروسة على شكل كلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى، أنا بحب الكلاب جدا؛ لأنهم كائنات محترمة، وعاملين مشاكل مع الجيران، وبحب الهدايا، وقام عمرو الليثى بإهدائها هدية عبارة عن صندوق به عروسة على شكل كلب.





وأضافت هالة، أثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن أهم شىء عندى أولادى حاليا، وموافقتهم على أنهم يكونوا مسامحين والدهم، وأنا واخده قرار نهائى بعدم الرجوع.

وتابعت، بعدما ما قام بنشره على السوشيال ميديا لن اعود له، وهو من الممكن أن يقوم بالطلاق وهو فى أمريكا ولكنه يرفض وأنا مصرّة، ولا أعرف لماذا هو متمسك بى، ولكنه أساء لى بشدة، وأنا عمرى ما أسجن أبو أولادى، وأتمنى له التوفيق.





وقالت النجمة هالة صدقى: كنت ضعيفة بعد وفاة والدتى ولو هاكتب قصة حياتى فى كتاب كنت هاسميه مغامرات أوعجائب وغرائب.