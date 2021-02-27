شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: أحمد زكي ضربني قلم بجد في "الهروب" وإيده مرزبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى، نفخت وشى بعملية فى مسلسل عفاريت عدلى علام، عشان وشى يظهر بهذا الشكل، وأخذت الشكل ده من مطربة مشهورة جدا.

وأضافت هالة، أثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة: أولادى كانوا خايفين جدا من شكلى لما شافونى.

وتابعت، إن فيلم يا دنيا يا غرامى من أفضل وأجمل الأفلام لى، ومن الممكن أن يكون هناك جزء ثان، وعندما عرض يوسف شاهين على المشاركة فى فيلم "اسكندرية نيويورك" قلت أكيد طبعا لما قالى ممكن يكون آخر فيلم له، ونور الشريف علمنى صنعة التمثيل.

وقالت النجمة هالة صدقى، إن الفنان الكبير كرم مطاوع، طلب منى أثناء دراستى التمثيل أن أقوم بدور شجرة ودور الشمس ولم أستطع، وذهبت إلى الفنانة زوزو نبيل وحكيت ليها وقال لها إنى فاشلة.

وأضافت، أن هناك مسلسلا دراميا بينى وبينه "حالة خاصة" ولم أستطع أن أنظر فى عينيه وأقوم بتمثيل المشهد، وقلت له أنا سبت معهد التمثيل بسببك ونفسى أعرف كنت تقصد إيه بأنى أقدم دور شمس بتشع وشجرة.

وعلى جانب آخر قالت هالة إن احمد زكى ضربنى فى مشهد من فيلم الهروب، وإيده مرزبة، وبالفعل وشى ورم واتألمت بشدة.

وتابعت: وجاء الماكير وقالى هنعيد المشهد تانى لأنه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللى كنت مركبها طارت، واضطرينا نعيد المشهد تانى وبكيت لأنى هضرب قلم تانى من أحمد زكى.