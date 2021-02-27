شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل موسى: شاهدت محمد رمضان مرتدى الجلبية فقولت هو ده نفس الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست ناصر عبد الرحمن، إن الفنان محمد رمضان ممثل عظيم ومتبنى شخصية "موسى" بمسلسل سيعرض فى رمضان المقبل.

وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN :" عندما شاهدته وهو مرتدى الجلبية قولت هو ده موسى نفس الشخصية، ومبسوط جدا أنى شغال مع محمد رمضان.. وكمان معانا المخرج الشاب محمد سلامة، وكل اللى بيمثلوا فى المسلسل غيلان تمثيل".

وتابع :" محمد رمضان هيبقى بشكل مختلف تمام لأنه هيبث مشاعر إنسانية، بمسلسل موسى.. ورمضان إنسان مع جميع اللى بالمسلسل".

وقال السيناريست إن مشروع تخرجه كان فيلم المدينة في عام 1994، وإخراج يسري نصرالله، وعلاقته بيوسف شاهين تمتد من أيام تواجده في المعهد للدراسة.

وأضاف عبد الرحمن، أنه معرفة الجمهور به بدأت من فيلمى هى فوضى، وكذلك فيلم حين مسيرة، ولكن فيلم المدينة ححق جوائز خارج مصر.