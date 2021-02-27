شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: حبيت أدوارى حتى لو كانت سخيفة وأحمد الفيشاوي كان نفسه يتجوزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة شيرين رضا، ضيفة في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وقالت، أنا حبيت كل الأدوار اللى قدمتها حتى لو كانت سخيفة، وأنا مثلت أم غادة عادل وآسر ياسين، وعن التاتو في جسدها قالت، عندى 9 تاتو وكلهم فى أماكن ظاهرة.

وبسؤالها عن أكتر حاجة في جسمها لا تعجبها قالت شيرين رضا، صوابع إيدى، وعن الممثل الذى كان يريد الزواج منها ولم توافق، قالت الفنان أحمد الفيشاوى.

النجمة شيرين رضا وكارو



النجمة شيرين رضا



شيرين رضا ترقص مع ابلة فاهيتا



النجمة شيرين رضا وابلة فاهيتا



شيرين رضا وكارو



شيرين رضا وابلة فاهيتا

يذكر أن آخر أفلام النجمة شيرين رضا هو فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية العلوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، ويقرر عمر اختراع آلة للسفر عبر الزمن، فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج غريمه.