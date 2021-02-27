شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: تجربتى فى الزواج فاشلة وزوجى بيحب نفسه أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى، أنا أخدت الأولاد لزيارة والد زوجى وهو مريض بالمستشفى، على الرغم من كل المشاكل، ووجود كورونا، ولكنى ذهبت مع أولادى، وقلت لا بد من الذهاب لجدهم، على الرغم من وقوفه مع ابنه ضدى.

وأضافت هالة، اثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، إننى ذهبت إلى المستشفى وكان والده يحتاج دم، والحمد لله قلبت الدنيا لحد ما وجدت الدم، وزوجى كتب عبر صفحته أن زوجتى أنقذت أبى وكان محتاج دم ووجدته وقلبت الدنيا عشان تلاقى الدم لوالدى.

وتابعت هالة: ما قمت به ده واجب، على الرغم من الخلاف مع زوجى ووالده، وإن زوجى أخطأ فى لحظة فيما يفعله، ولكنى لا أستطيع أن أسامحه على تشهيره بى والإساءة لى.





وتابعت، إنه أرسل العديد من الرسائل، واعتذر، ولكنه طلب طلبا معينا ورفضت أى طلبات ولم أقبل اعتذاره.

واختتمت: تجربتى فى الزواج فشلت فشلا ذريعا، وأنا أخطات فى الاختيار من الأول، ولا أعتقد أن زوجى أحبنى بنفس القدر، ومن الممكن أن يكون بيحب نفسه اكثر .