"عارف إنها متأخرة".. هكذا هنأ محمد ممدوح صديقه آسر ياسين بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد ممدوح على تهنئة صديقه الفنان آسر ياسين بعيد ميلاده.

ونشر "ممدوح" صورة تجمعه مع آسر ياسين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا عارف إنها متأخرة بس أنت عارف اللي فيها.. كل سنة وأنت طيب يا صديقي.. ودايما مبدع ومتألق ومشرفنا".

آسر ياسين من مواليد 25 فبراير 1981، وكانت بدايته من خلال مسرح الجامعة، حيث شارك في العديد من المسرحيات، وكانت انطلاقته الفنية عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل "ملح الأرض" مع الفنان محمد صبحي.

من ناحية أخرى، يشارك آسر ياسين فى فيلم "السرب"، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبدالمغني.