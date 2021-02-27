خاص| أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، والذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما تردد عن وفاة يوسف شعبان خلال الدقائق الأخيرة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ هو مجرد شائعة غير صحيحة.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، كشفت لـ"الخليج 365"، مساء الجمعة، تطورات حالة النجم يوسف شعبان، قائلة: "حالته على ما هي عليه، هو حاليا على جهاز التنفس الصناعي، وحالة الرئة معقولة جدا الحمد لله".

أضافت: "وضعه على جهاز التنفس الصناعي كنوع من أنواع مساعدته على تخطي الأزمة الصحية، كداعم له يعني، وداعم بسيط، وحالته تمام ومفيش حاجة جديدة".

وطلبت رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، من الجمهور الدعاء ليوسف شعبان على تخطي أزمته الصحية.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.