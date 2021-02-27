مي عمر أمام الطائرة وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة رقيقة عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعرف من المزيف ومن الحقيقي.. أنا فقط ألعب على طول".

روجينا

طرحت الفنانة روجينا أحدث ظهور لها أمام جمهورها وسط الأشجار عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

الفنانة درة نشرت أحدث اطلالة حمراء لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من البيت.. الذوق الأنيق حقا يصحبه عموما رفاهية القلب".

شكران مرتجي

ظهرت الفنانة شكران مرتجي بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يعيش الإنسان وهو كاتم بقلبه ثلاثة أرباع خيباته وحزنه ويأسه وبؤسه ومأساته.. وينفجر إذا وقعت قهوته من يده".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الثقة لا تفكر في أنك أفضل من أي شخص آخر، إنها تدرك أنه ليس لديك سبب لمقارنة نفسك بأي شخص آخر".

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي في أحدث إطلالة لها وهي تجلس على "حديد سلم" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها وهي أمام طائرة التقطتها في كواليس مسلسل "لؤلؤ" الذي عُرض مؤخرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لؤلؤ".

سمية الخشاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما تنظر إلى المرآة، تأكد أنك أجمل مخلوق على هذه الأرض".

نانسي عجرم

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.