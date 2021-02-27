أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد عرض "بودي جارد" لعادل إمام على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، على تصدر الزعيم عادل إمام "التريند" في عدة دول عربية بعد العرض الأول لمسرحيته الأخيرة "بودي جارد" عبر منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الفنان الكبير الزعيم عادل إمام تريند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقة ناجحة بين (الترفيه) و(شاهد) ولن تكون الأخيرة والقادم أجمل".

وبدأت منصة "شاهد" اليوم الجمعة، في عرض آخر مسرحية قدمها "الزعيم" عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض الأول للعمل بعد 21 عامًا من تقديمه على المسرح، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.