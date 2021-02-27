شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يوسف شعبان: والدى حالته حرجة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان، أن حالة والدها الآن حرجة للغاية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنه أصيب بتعب ثم اكتشفوا بالإضافة إلى مرضه بأنه أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "عانينا من الشائعات الفترة الماضية، وهو كان لديه تصوير فى لبنان، ثم عاد مرة أخرى، ثم انخفض ضغطه بعد عودته، وبعد فحصه اكتشفنا أنه أصيب بفيروس كورونا بتم نقله لمستشفى العزل".

وكانت زينب يوسف، ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان، كشفت تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، مؤكدة أن حالته مستقرة ومتواجد في العزل داخل المستشفى ولم يتنقل إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن البعض توقع تدهور الحالة الصحية بسبب عدم القدرة على التواصل معه بسبب التواجد داخل العزل.

وأشارت ابنة الفنان الكبير في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن والدها دخل المستشفى بسبب انخفاض في الضغط، ولكن الآن الضغط كويس وبيستقبل العلاج، مشيرة إلى أنه بعد إجراء التحاليل تبين إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل.

وتابعت زينب يوسف، أن والدها ووالدتها كانا متواجدان في لبنان وعندما عادا شعر والدها بالتعب، وبدأت الأعراض في الظهور، وبالتوجه للمستشفى تبين إيجابية إصابته بكورونا، وبإجراء التحاليل لوادتها، تبين إصابتها أيضا بالفيروس وهى الآن تخضع للعزل المنزل لأن الأعراض خفيفة.

وناشدت ابنة الفنان يوسف شعبان يروج شائعات والتي ظهرت بشكل كبير أن يضع نفسه مكان الأسرة حتى يستوعب أن ما يتم نشره كيف سيؤثر على أفرادها، وتابعت قائلة: "عندنا كام فرد من الأسرة بيتصدم لما تجيله رسالة فيها البقاء لله، ليه يجيلنا الكلام ده في الوقت اللى بنتمني إن ربنا يقوم لينا بالسلامة"، وأشارت زينب إلى أن الفنان الكبير علم بخبر إصابته بفيروس كورونا.

ووجهت ابنة الفنان الكبير الشكر لكل من حاول الاتصال للاطمئنان على حالة والدها، مشيرة إلى أنها في وضع لا يسمح لها بالرد على الاتصالات، خاصة أن الأسرة تركز على علاج الفنان الكبير يوسف شعبان وزوجته من فيروس كورونا.