شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: لم أقبل اعتذار زوجى ومش مسامحاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى عن مشكلتها مع زوجها، المشكلة عادية وهو بالطبع أبو أولادى وأنا أحترمه وأقدّره، ولكنه أخطأ فى حقى، ولأننى مشهورة فالمشكلة أصبحت معروفة.

وأضافت هالة، أثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، إنه قام بإلحاق الضرر بى، وهو حاول كثيرا التواصل معى، لكنى رفضت ولم أستطع مسامحته، وبدأ فى كتابة ألفاظ وأمور أغضبتنى على الفيس، وأرسلت له عددا من الرسائل لكى يكف ولا يكتب هذا الكلام، وابنى ايضا عاتبه.

وتابعت هالة صدقى: ظل لخمس سنوات يفعل هذا، وسكوتى كان بسبب أولادى، ومعظم أسرته ترفض ما يفعله باستثناء والده، وبدأ يضغط علىّ من خلال أولادى، وحاول منعهم من السفر والعديد من الأمور الأخرى، والمشاكل موجودة فى كل العائلات والأسر.

وأردفت، إننى أحترمه وأُقدره، ولكن لا أعلم كيف سيتعامل مع أولاده بعد ما قام به، وهم غاضبون جدا منه، وهو كان حلم حياته يعيش فى أمريكا، ولكن التواصل بينه وبين أولاده مقطوع.

وعقّب الليثى بأنه لا بد أن يكون الاولاد خارج نطاق المشكلة بين هالة وزوجها، وأن دخولهم فى هذه المشكلة كان خطأ كبيرا.

وقالت النجمة هالة صدقي، إننى حزنت من أجل أولادى بسبب ما يفعله زوجى، والمشكلة القائمة بيننا، وأولادى غاضبين جدا من الفيديوهات التى نشرها ومتفهمين الأمر، وأنا صعبان عليا ما يفعله؛ لأنه الحق ضررا بالغا بنفسه لأن أولاده لا يكلمونه.

وأضافت هالة، أنني ومنذ 7 سنوات لا أصدق ما يفعله، وحلم أمريكا الذى يحلم به للعلم أنا من قمت بعمل الجرين كارد له.

وتابعت هالة، إنه اعتذر كثيرا، ولكنى لم أقبل اعتذاره، وأنا ما زلت زوجته ولا يليق ما يفعله.