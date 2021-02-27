شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: إلهام شاهين أختى وتمنيت أكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هالة صدقى، أنا عندى أخ اسمه باسم، وكنت أتمنى أن يكون عندى أخت وفى الوسط الفنى أختى إلهام شاهين، وأمى كانت تعمل صاحبة مدرسة وكانت ملكة جمال جامعة القاهرة.

وأضافت هالة، أثناء حلولها ضيفه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنها لما بتكون مضايقة فى المدرسة بتيجى وتضربنى، وأبى كان بيحب الرسم وكان بيشجعنى على أنى أعمل دكتوراه مثله، ولم يقف فى طريق موهبتى أن أكون راقصة باليه، ورغبتى الحقيقية أن أكون ممثلة ووقف بجانبى.

قالت النجمة هالة صدقى إنها لم تتردد فى أن تقوم بدور أم للفنانة أمينة خليل بمسلسل "ليه لأ"؛ لأنى قدمت العديد من الأدوار السابقة فى حياتى فى دور الأم، منها أنى كنت أمًّا فى أحد الأفلام السينمائية لمحمود ياسين "الافيال".

وأضافت هالة، إنها سعيدة جدا بالمشاركة فى المسلسل؛ لأنه مكتوب بشكل جيد، وبه العديد من التفاصيل المهمة.

وعن المستر سين فى المسلسل قالت مشهد بينى وبين أمينة خليل عندما قالت أنى لا أحبها.

وقال الإعلامى عمرو الليثى، بمقدمة برنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن ضيفتى النهاردة فيها صفات كتير جدعة وبنت بلد وذكية وبميت راجل صريحة وواضحة ومختلفة وموهوبة، خفة ظلها بتنافس جديتها وضحكتها بتتحدى دموعها بتقدر تصنع من أى دور مساحة إبداع مهما كان صغيرا، وبتقدر تخطفك بأداء استثنائى وبتقدر تخليك فى حالة دهشة من قدرتها على التشخيص والاندماج والإحساس تقدروا تقولوا إنها بتصنع هالة من الفن والجمال والصدق بيشرفنى تكون معايا النجمة الكبيرة هالة صدقى.