شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: معايا إعدادية وأنا وحيدة معنديش إخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة شيرين رضا، ضيفة في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وقالت خلال فقرة كارو، أنا بحب البيت والعيلة، وبحب دلع شيكا، وأنا وحيدة معنديش إخوات.

وعن مؤهلها الدراسى قالت شيرين رضا: معايا إعدادية عشان سقطت في ثانوية عامة، وسافرت كملت دراستى بره، لكن في مصر معايا إعدادية بس، واتعلمت من والدى أن يكون عندى صبر وأفهم الناس اللى قدامى، واتعلمت من والدتى الترتيب.



النجمة شيرين رضا وكارو



النجمة شيرين رضا



شيرين رضا ترقص مع ابلة فاهيتا



النجمة شيرين رضا وابلة فاهيتا



شيرين رضا وكارو



شيرين رضا وابلة فاهيتا

يذكر أن آخر أفلام النجمة شيرين رضا هو فيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من: محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن، فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.