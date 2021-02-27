شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: أنزعج من الأماكن المغلقة وأستطيع قراءة الفنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين، إن جدتى عواطف اعتادت أن تقرأ له الفنجان، وكان يشعر أنها تريد الاطمئنان عليه من خلاله، وأنا لدى خبرة فى قراءة الفنجان، وعندما كنت أقرأه لنفسي كنت دائما أرى أم كلثوم فى الفنجان، فاشتريت لوحة فنية لها، كما أخرجت فيديو كليب لفرقة وسط البلد ووضعت فيه أم كلثوم.

وأضاف الفنان آسر ياسين، خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى: ينتابنى القلق عندما أوشك على أخذ قرار، وأنزعج من الأماكن المغلقة، ولم أكن أحب الزواحف حتى تعاملت معهم فى أعمالى.

وتابع: من الممكن أن أقول جملة "ما محبة إلا بعد عداوة" لبعض الشخصيات التى حدثت بيننا تصادم فى بداية تعارفنا، مثل المخرج محمد الزيات الذى أصبح صديقا لى الآن، كتاب سيرتى سميته الآن لأنى أرى أن الكلمة فقدت معناها، وقرأت مرة جمله لنجيب محفوظ أثرت فى وهى "الحاضر شمعة مضيئة ما بين ظلمين"، وأهدى كتاب سيرتى لأبى وأقول له أنا هنا "الآن" بفضل ما زرعته فينا منذ الصغر.

على جانب آخر يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا وهند صبري، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني.

جدير بالذكر أن الفنان آسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ب100 وش" مع نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.