بالصور.. محمد رمضان مع نمر في أغنيته الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - روّج الفنان المصري محمد رمضان لأغنيته الجديدة Versace المقرر طرحها قريباً بمجموعة من الصور عبر حسابه في أنستقرام.

ونشر رمضان صورة جديدة وهو يرقد على سرير وإلى جواره نمر، وعلَّق عليها: "هل أنتم مستعدون؟.. فيرساشي بيبي (VERSACE BABY).. فيديو ميوزيك.. ترقبوا.. ثقة في الله نجاح".



وأعلنت عارضة الأزياء اللبنانية المذيعة أنابيلا هلال مشاركتها في كليب محمد رمضان الجديد.





وشاركت هلال جمهورها عبر حسابها في أنستقرام صورة جديدة بصحبة محمد رمضان من كواليس تصوير الكليب.

وعلقت على الصورة قائلة: "بعد يوم طويل من العمل الشاق، سيكون الكليب الجديد مذهلاً مع الفنان محمد رمضان".



