شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يوضح أسباب اعتزاله التلحين السنة الماضية: كان لازم إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى عن أسباب اعتزاله التلحين خلال العام الماضى وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "توضيح للجميع اعتزالي التلحين السنة الماضية كان للأسباب الآتية أولاً كان احتفالي بـ 20 سنة تلحين لكل نجوم الوطن العربي والتركي فكان لازم إجازة ده غير كورونا يبقي كده عصفورين بحجر واحد ..مذاكرة وكده كده الدنيا كانت واقفة".



عمرو مصطفى فيس بوك

وأضاف: "ثانيًا وجود موجة كبيرة من أغاني راقصة حبها الشباب وكانت تحتاج إلى وقفة والاستماع لها ومعرفة سبب انتشارها والتركيبة الجديدة للذوق المصري".

وأوضح :"وبعد الإجازة أعتقد وأتمني من الله أن معظم الأغاني القادمة تكون طفرة في عالم الموسيقي لأنها هتكون عن دراسة للذوق والتركيبة الجديدة بس بشكل راقي وراقص في نفس الوقت ..أتمني لكل الزملاء النجاح السنادي" واختتم: "خدتوا فرصة كبيرة السنة اللي فاتت أتمني السنادي تسخنوا معايا ونمتع كلنا الجمهور المصري والعربي ".

يشار إلى أن المطرب والملحن عمرو مصطفى طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "كانت أيام" مع المطرب الشاب أحمد خليل على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تيم، إخراج عماد قاسم.