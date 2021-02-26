شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب.. بنات أحمد زاهر في صور طريفة بأزياء حيوانات تنكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ليلى وملك ابنتا الفنان أحمد زاهر جمهورها عبر حساباتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".. صورًا طريفة لهن بصحبة شقيقاتهن في أحدث ظهور لهن، حيث ظهرن في أزياء تنكرية للحيوانات، لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورهم على منصات السوشيال ميديا.



ملك أحمد زاهر تنشر صورة عبر انستجرام

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، رسالة لشقيقتها ليلى، بعد نجاحها فى مسلسلين "فى بيتنا روبوت"، و"وادى الجن"، موضحة لمتابعيها قدرالمجهود الذى بذلته شقيقتها فى المسلسلين، قائلة:" اللي متفرجش علي في بيتنا روبوت أو وادي الجن فايتو كتير".



ليلى أحمد زاهر تنشر صورا عبر انستجرام

وقالت ملك فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "لا يمكن للكلمات أن تعبر كم أنا فخورة بما أنجزتيه حتى الآن، كنت معاكى لحظة بلحظة وانتى بتشتغلى وتتعبي علي نفسك وبتصوري مسلسلين فى نفس الوقت والاتنين ميقلوش عن بعض فى التعب والمجهود، كنت شايفة بعيني قد ايه بتتعبي ومش بتنامي وبتجتهدي وبتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تطلعي كل واحد فيهم أحسن حاجة وفعلا تعبك مرحش عالفاضي يالولو عملتي أحلي مسلسل فالدنيا (في بيتنا روبوت) اللي مكانش في ألذ ولا أحلي منه فالدنيا و شفناكي وانتي (سارة) اللي مشاريعها فاشلة و تافهة و ملهاش فحاجة غير السوشيال ميديا تقريبا و خليتينا نصدق كل تفصيلة ونضحك علي كل إفيه وحقيقي كان أحلي مسلسل فالدنيا عملتيه وطلع حلو أوي كده عشان كمان معاكي هشام وشوشو وعمرو اللي فضلوا دايما فى ضهرك".



ابنة الفنان أحمد زاهر



ابنتا الفنان أحمد زاهر في صورة تنكرية



ابنتا الفنان أحمد زاهر



بنات أحمد زاهر في صور طريفة بأزياء حيوانات تنكرية



بنات أحمد زاهر