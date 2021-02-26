محمد رمضان منفردا.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "موسى"، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ونشر المنتج تامر مرسي، بوستر "موسى"، عبر حسابه على موقع " إنستجرام"، وعلق: "رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

وظهر الفنان محمد رمضان بطل العمل منفردا على البوستر الرسمي، مرتديا الزي الصعيدي.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.