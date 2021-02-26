بعد طرح البوستر الرسمي..رامز جلال يهنئ شقيقه على"ضل راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رامز جلال على تهنئة شقيقه الفنان ياسر جلال على مسلسله الدرامي الجديد"ضل راجل" بعد طرح بوستره الرسمي، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشر "رامز" البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف ألف مبروك يا أخويا الغالي..وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وكان الفنان ياسر جلال، قد ظهر بمفرده على البوستر الرسمي للمسلسل.

"ضل راجل" بطولة: ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج سينرجي.