لوحة ربانية.. شريف عبد المنعم يكشف كواليس الكليب الجديد"خد تعالى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان شريف عبد المنعم، مؤخرًا فيديو كليب جديد بعنوان"خد تعالى" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وقال "شريف" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن فكرة الكليب: "كان بقالي فترة طويلة عايز أعمل حاجة (سيلويت)، ومكنتش محدد إمتى وفين سواء في صحراء أو بحر أو جبل، وفكرة الكليب جاءت من خلال إلتقاطي صورة على البحر ووجدت لوحة ربانية في السماء، وفجأة لقيت نفسي بنفذها".

وعن ردود فعل الجمهور التي تلقاها على الأغنية، أوضح: "تلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية على الأغنية، وأكتر حاجة أسعدتني أن فكرة الفيديو عاجبة الناس، لأن أي حاجة فيها طبيعة مريحة للعين والأعصاب، والحمد لله على هذا النجاح، وإننا نفضل دايما عند حسن ظن الناس، وإن شاء الله هيبقى فيه كل فترة أغنية سنجل".

أغنية"خد تعالى" من كلمات عمرو سامي، ومن ألحان شريف عبد المنعم، ومن توزيع صادق عادل، مونتاج وألوان حسام تايجر ، وميكس وماستر محمود علاء ، وناي محمد مصطفى.