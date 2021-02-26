أول ظهور لنجل عمرو محمود ياسين مع العوضي في كواليس"اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد العوضي بصحبة محمود نجل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين في كواليس تصوير مسلسل"اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشر "العوضي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي مالوش كبير".

ويُعد هذا الظهور الأول لنجل عمرو محمود ياسين مع الفنان أحمد العوضي في كواليس تصوير المسلسل.

"اللي مالوش كبير"بطولة: أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.