الجمهور يسخر من "بنطلون" ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" في الصورة بإطلالة كلاسيكية مرتدية تيشيرت باللون الأسود، مع بنطلون جينز.

ومن بين الذين علّقوا على إطلالة ياسمين صبري، الفنانة وفاء عامر والتي كتبت لها: "قمر".

بينما البعض لم يعجبه إطلالة ياسمين صبري؛ وبينهم من علّق قائلا: "مستواكي في اللبس نزل، أنا عندي بنطلون أحلى منه على فكرة، ما عجبني البنطلون، إيه اللي أنتِ لابساه ده مش حلو خالص" وغيرها.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتزوجت ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في أبريل الماضي، في حفل محدود بسبب انتشار فيروس كورونا.