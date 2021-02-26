بالصورة: ماسة خام نادرة للبيع في مزاد بدبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:10 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلنت شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس المملوكة للدولة، الجمعة، إنها ستعرض للبيع في مزاد بدبي يوم 22 آذار ماسة خام نادرة عيار 242 قيراطا، هي أحد أكبر الأحجار الكريمة التي استخرجتها في القرن الحالي.

والماسة الشفافة في حجم بيضة صغيرة. وتتنافس ألروسا، وهي أكبر منتج للألماس الخام في العالم، مع وحدة دي بيرز في شركة أنجلو-أمريكان.

وقال يفجيني أجوريف، رئيس المبيعات في ألروسا، في بيان: “الألماس الخام الذي يمكن أن يسمح بقطع مصقولة من الألماس أكبر من مئة قيراط نادر للغاية في الطبيعة. حتى الأقل من ذلك غالبا لا تعرض في مزادات”.

وكانت آخر مرة عرضت فيها ألروسا ماسة خام بمثل هذا الحجم في مزاد مفتوح منذ 5 سنوات.

الماسة

وبحسب القانون الروسي يتعين على الشركة أن تعرض ماساتها التي تزيد على 50 قيراطا على مستودع جوخران التابع للدولة أولا.

ولم يكشف النقاب عن الماسة حتى الآن كي تعرض بمناسبة المزاد الدولي المئة لألروسا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.