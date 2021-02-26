جورج وسوف يعلق على أزمة لقاحات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 10:10 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 5:26 مساءً

علق النجم اللبناني جورج وسوف على أزمة لقاحات كورونا، التي تشعل الشارع اللبناني حاليًا بعدما هدد البنك الدولي بوقف تمويل اللقاحات في لبنان بعد وجود شبهة فساد من جانب سياسيين ونواب تلقوا اللقاح دون تسجيل أسمائهم أو انتظار دورهم.

وكشف النجم اللبناني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع ”تويتر“، أنه قام بتسجيل اسمه على منصة تلقي لقاحات كورونا منذ أكثر من شهر، ومازال ينتظر دوره في اللقاح دون أن يغضب لأنه ليس أفضل من أي إنسان آخر.

وقال جورج وسوف: ”والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا تسجلت على المنصة وناطر من أكتر من شهر إنو يوصل دوري باللقاح، #ما_حدا_احسن_من_حدا“.

وكان عدد كبير من الفنانين اللبنانيين قد أعربوا عن غضبهم الشديد من تصرف نواب الشعب الذين سارعوا لأخذ لقاح كورونا قبل باقي المواطنين رغم أن البنك الدولي حدد أنه سيتم توزيع اللقاح على الأكثر احتياجًا له أولًا مثل الفرق الطبية وكبار السن ثم باقي المواطنين.

وهدد البنك الدولي، بتعليق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض ”كوفيد-19“ في لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، ومسؤولون، أن بعض النواب حصلوا على تطعيمات في البرلمان، بينما لا يزال لبنانيون في المجموعات ذات الأولوية ينتظرون دورهم، الأمر الذي قُوبل بانتقاد من قِبل الطبيب الذي يقود حملة التطعيم، وحالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.