شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شكوكو" يجمع يسرا وكريم محمود عبد العزيز من إخراج ماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة يسرا لفيلم جديد بعنوان "شكوكو" للكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، بعد نجاحهما سويًا فى فيلم "صاحب المقام"، ويشارك أيضًا بالفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز، كما وقع الاختيار على الفنان بيومى فؤاد والفنان محمد ثروت وجارٍ اختيار باقى الأبطال الذين يشاركون فى بطولة الفيلم.

والفيلم يتناول قضية جديدة من قضايا المجتمع المصرى ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقرر انطلاق تصوير الفيلم بعد انتهاء مخرج الفيلم ماندو العدل من تصوير مسلسله "بين السما والأرض"، وانتهاء النجمة يسرا من تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، للمخرج سامح عبد العزيز، الذى تواصل تصويره بشكل يومى للانتهاء منه فى فترة وجيزة حسب الخطة التى وضعتها الجهة المنتجة للمسلسل.

ومن ناحية أخرى، يعد فيلم "شكوكو" العمل الثاني الذي يجمع كل من إبراهيم عيسي وماندو العدل سويًا.

وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبدالعزيز في الموسم الرمضاني الماضى بمسلسل "الاختيار"، الذي تناول السيرة الذاتية للعقيد صابر منسي، وقام ببطولته أمير كرارة، وجسد كريم شخصية جندي استشهد في إحدي العمليات الإرهابية.