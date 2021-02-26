شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصحبة نمر وعارضة أزياء لبنانية فى صور جديدة من كواليس "Versace baby" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد رمضان إلى أغنيته الجديدة "Versace" التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث شارك بصور جديدة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر فيها وبجواره نمر، معلقا: "هل أنتم مستعدون.. فيرساشي بيبي (VERSACE BABY).. فيديو ميوزيك.. ترقبوا.. ثقة في الله نجاح".

فيما أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية، المذيعة أنابيلا هلال مشاركتها في الكليب الجديد للفنان محمد رمضان، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها بصحبة النجم محمد رمضان من كواليس تصوير الكليب.

عارضة الأزياء اللبنانية أنابيلا هلال لم تكشف المزيد من التفاصيل حول مشاركتها في هذا العمل الفني مع محمد رمضان، إلا أنها علقت على الصورة بقولها :"بعد يوم طويل من العمل الشاق، سيكون الكليب الجديد مذهلاً مع الفنان محمد رمضان"، كما نشرت أنابيلا هلال صورا عبر خاصية الاستوري على انستجرام.



أنابيلا هلال تنشر صورة عبر انستجرام

وفي وقت سابق، ظهر الفنان محمد رمضان خلال الترويج لأغنيته الجديدة "Versace baby" المقرر طرحها قريبا واضعا "رزم" من النقود حول وسطه، حيث نشر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، صحبها بتعليق: "هل أنتم جاهزين.. Versace baby.. ترقبوا الكليب قريبا.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان عبر انستجرام

وسبق وروج النجم محمد رمضان للأغنية، التى من المفترض أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر أثناء تواجده فى الطائرة، وهو يغنى مقطعا منها، ويرقص عليها.

وعلق محمد رمضان على الفيديو الذى نشره ليشوق جمهوره أكثر للأغنية، حيث كتب versace: "قريباً إن شاء الله"، وذلك دون تحديد موعد طرحها.



أنابيلا هلال مع محمد رمضان



صورة نشرتها عارضة الأزياء عبر استوري انستجرام



محمد رمضان في أحدث ظهور



محمد رمضان في صورة جديدة