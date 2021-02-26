شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها على طريقتها الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الفنانة هنا شيحة الاحتفال بعيد زواج والديها، حيث نظمت الأسرة احتفالية عائلية في المنزل بمناسبة هذه الذكرى الاجتماعية السنوية، وشاركت هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على yنستجرام من خلال خاصية "الاستوري" لقطات مصورة من هذا الحفل العائلي.

كما كتبت هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" مساء اليوم قائلة: "عيد الزواج الـ 43 لأبي وأمي، شكرا علي حبكوا لبعض ولينا.. شكرًا علي تربيتكوا وتضحياتكوا لينا إحنا هنا بسببكوا.. مختلفين بسببكوا محبين بسببكوا.. فنانين بسببكوا.. رحماء بسببكوا.. أنتوا أحلي ما في الوجود.. يا رب يحفظكوا ويخليكوا لينا ويباركلنا فيكوا ويسعدكوا دايما".

هنا شيحة عبر فيسبوك

احتفالية في ذكرى زواج والدي هنا شيحة

جانب من الاحتفالية العائلية لأسرة هنا شيحة

جانب من الحفل

صورة عائلية لأسرة هنا شيحة

لقطة من الحفل العائلي



احتفالية هنا شيحة

وأظهرت الصور استعدادات عائلة هنا شيحة للاحتفال بعيد زواج والديها، كما أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بهذه المناسبة، وكتبت على إحدى الصور: "ذكرى سنوية سعيدة لأبي وأمي.. بنحبكم".

ولم تظهر الفنانة حلا شيحة في هذه الصورة العائلية، حيث دخلت قفص الزوجية مع الداعية معز مسعود، عقب عقد قرانهما في 8 فبراير الجاري.



أسرة حلا شيحة

واحتفلت الفنانة هنا شيحه، بعيد زواج والديها بصورة تجمعهما في مرحلة الشباب ورسالة، تؤكد فيها أن قصة الحب التي جمعت والديها علمتهم كأبناء معنى الحب الحقيقى وتفاهم الزوجين واحترام الخصوصية، حيث نشرت هنا شيحه في وقت سابق، صورة والديها على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "قصه الحب الأروع في الوجود ..جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الاساطير مثلكما".

وأضافت هنا شيحه، خلال احتفالها بعيد زواج والديها: "في عيد زواج أمي وأبى، نظرتك لأبي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا.. حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك.. علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقلي.. يا رب ارزقني مثلك يا ابى".



الفنانة هنا شيحة



عائلة هنا شيحة



هنا شيحة في صورة جديدة لها



هنا شيحة في صورة عائلية



هنا شيحة مع والدتها