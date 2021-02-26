شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يطرح كليب "أنا" بعد فترة غياب.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الإعلامى أسامة منير أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "أنا" والتي عاد بها إلى الغناء بعد فترة غياب كبيرة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم .

واحتفل الاعلامى أسامة منير بالأغنية وسط فريق العمل الذى شاركه فيها، وفاجأوه بالاحتفال بعيد ميلاده والغناء له .





























ويحضر أسامة منير في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ ١٧ عام على إذاعة نجوم إف إم.

وقال الإعلامى أسامة منير مؤخرا أنا بأحسب قراراتى بقلبى، وعانيت من أزمة منتصف العمر، وتعرضت لأزمات صحية، وهي غير موجودة في الأصل؛ بسبب إحساسى أنى كبرت وعندى أعراض صحية، على الرغم أنى ما عنديش حاجة.

وأضاف منير، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أهم قضية من قضايا الحب الخيانة والعلاقات غير الشرعية كثرت، وغياب المودة والتواصل بين الطرفين يؤدى إلى العديد من المشاكل الزوجية.

ووجه أسامة منير، خلال الحلقة، نصيحة بأهمية الاحترام والحب بين الطرفين والحب عطاء واحتواء ورحمة، والمشاكل موجودة دائما.

وأشار إلى أن أغرب المكالمات التى جاءت لى ببرنامج "أنا والنجوم وهواك" متصلة قالتلى أنا رميت نفسى من فوق السطوح وقلتلها وبتكلمينى إزاى.