شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة بصحبة زوجها سامر أبو طالب في صور جديدة بمدينة دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضي الفنانة رنا سماحة وقتًا ممتعًا مع زوجها الملحن سامر أبو طالب في مدينة دهب السياحية بمحافظة جنوب سيناء، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، صور جديدة بصحبة زوجها معلقة :"نقضي وقتًا ممتعًا حقًا".



رنا سماحة عبر انستجرام

كما كتبت الفنانة رنا سماحة عبر انستجرام، أمس: "بلدنا حلوة أوي وفيها أماكن كتير لازم تروحوها قبل ما تفكروا تسافروا بره"، فيما لاقت الصور التي نشرتها تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومعجبيها على المنصة الاجتماعية.

ووجهت رنا سماحة رسالة إلى زوجها سامر أبو طالب، في وقت سابق، قائلة :"يارب اكون قدرت احققلك ولو جزء من السعادة والحب الي عاشياها معاك .. ناس كتير بتقولي يا بنتي هو مفيش حد غيرك اتجوز.. عايزه اقولهم ربنا يديكم الي يخليكوا تحسوا أن محدش غيركم اتجوز ... ربنا يرزقكم بالي ينوركم ويفرح قلوبكم .. كل سنة وأنت معايا وفي حضني ودايما مبسوط وناجح وسعيد يا أحلى جوز في الدنيا بحبك".



رنا سماحة وسامر أبو طالب

ومن ناحية أخرى، طرحت المطربة الشابة رنا سماحة، كليب أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "أستاذ تميل": "خدتك على عيبك وقبلت وكان بالى طويل.. قولت هتتغير ولقيتك أستاذ تمثيل.. كت فرصة وجاتلك واهى ضاعت من غير تفاصيل.. خلصت واتقفلت والغلطان هو الى يشيل.. من غير حكايات يلا اتفضل سلامات.. لو فى الشارع هتبات فاتحين بقى كشف حساب.. الباب مقفول مهما هتحكى وهتقول.. ده الى بيكدب على طول هيعيش ويموت كداب.. من غير تخطيط قلبى عمل طيب وعبيط.. لا لقيت ولا غنا ولا سيط خليك واحد متساب.. اتكلم واستغلب برضو عليا ميمشيش.. حافظاك انا صم وعارفه انك بتحب تعيش.. لو جى عشان نفسك ترجع لأ انسى مفيش.. شكراً مش فاضيه خلص وقتك متزهقنيش".



الفنانة رنا سماحة وسامر أبو طالب



النجمة رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب