شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يخوض البطولة السينمائية المطلقة لأول مرة بدون شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان هشام ماجد لـ"الخليج 365" تعاقده على بطولة فيلم كوميدى جديد، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الاستقرار على اسم الفيلم والإعلان عنه.



هشام ماجد

ويخوض هشام ماجد البطولة المطلقة في الفيلم للمرة الأولى، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، وتحديداً بعد انفصال احمد فهمى عنهما، حيث قدم هشام وشيكو، فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.



هشام ماجد وشيكو

ويعرض لهشام ماجد حالياً الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.