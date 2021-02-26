شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تخطف الأنظار بـ 4 أزياء فى 10 أيام أبرزها بـ"الأسود".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة جمهورها ومعجبيها بأحدث الجلسات التصويرية التي تخضع لها، كما تشاركهم مواقفها وأنشطتها الحياتية بين الحين والآخر عبر حساباتها الشخصية على منصات السوشيال ميديا.

وتظهر الفنانة ناسي عجرم في إطلالات أنيقة ومتنوعة خلال شهر فبراير الجاري، مرتدية أزياء رائعة تتناسب مع شخصيتها وتظهرها في كامل أناقتها، كان أبرزها إطلالتها باللون الأسود التي ظهرت، اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها عبر إنستجرام صورة جديدة لها في أحدث ظهور، مرتدية بالطو يتميز باللون الأسود وبنطلون أسود أيضًا إلى جانب نظارة سوداء كبيرة، وذلك خلال تواجدها في مصر.



نانسي عجرم عبر تويتر

اللون الأسود أيضًا ظهرت به الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو نشرتها عبر إنستجرام، أمس، حيث كانت تروج لأغنية جديدة.

وفي 17 فبراير، شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صورة أخرى، مرتدية جاكت أسود، إلى جانب بنطلون جينز أزرق، كما حملت حقيبة بنية اللون وهي تبتسم إلى الكاميرا.



الفنانة نانسي عجرم في 17 فبراير

وفي 16 فبراير، ظهرت النجمة نانسي عجرم بإطلالة أنيقة أيضًا، حيث كانت تميزت إطلالتها هذه المرة بالأبيض، بينما كانت ترتدي نظارة سوداء وحذاء أسود أيضًا، إلى جانب حقيبة من اللون ذاته.



نانسي عجرم بالأبيض



استوري نانسي عجرم



النجمة نانسي عجرم