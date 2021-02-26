20 صورة تجمع نجمات الفن بـ"ست الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

لا تقتصر علاقة الجمهور بنجمات الوسط الفني، على متابعة أعمالهن الفنية الجديدة، بل يحرص أيضًا على معرفة أدق تفاصيل حياتهن، و كل جديد يتعلق بهن.

ويهتم الجمهور أيضًا بمعرفة الأمور الشخصية للنجوم، وأقاربهم وأسرهم وغيرها من التفاصيل البعيدة عن الأعمال الفنية

ونستعرض هنا مجموعة صور لنجمات الساحة الفنية مع أمهاتهن، تكشف الشبه الكبير بينهما.

ومن بينهم يسرا، وليلى علوي، وفيفي عبده، وهنا الزاهد، وشيري عادل، وشيماء سيف، وشيرين رضا، ودنيا عبد العزيز، والمطربة بوسي، ومنة شلبى مع والدتها الفنانة زيزي مصطفى، ووفاء صادق مع والدتها أسمهان توفيق.