رسائل متبادلة بين نوال الكويتية ونجوى كرم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نوال الكويتية على تهنئة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة ٢٦ فبراير، وذلك في رسائل متبادلة بينهما.

وكتبت "نوال" عبر حسابها على تويتر: "كل عام وانتي بخير يا أحلى نجوى، والله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال".

وردت "نجوى" على تهنئة "نوال" لها عبر تويتر، قائلة:"اشتقنالك..اشتقنا لطلّتك..اشتقنا لحضورك يا طيّبة الحضور ويا طيّبة الأصل يا نوال يا حبيبة قلبي وقلب كل لبناني".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم هي مغنية لبنانية، ولدت في ٢٦ فبراير ١٩٦٦ وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وبدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في الثمانينات.