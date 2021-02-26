بينها 14 عملا مصريا.. قائمة مسلسلات "شاهد" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
تعرض منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC السعودية، مجموعة من المسلسلات العربية المهمة التي تشارك في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021.
"الخليج 365" يرصد خريطة مسلسلات "شاهد" في رمضان 2021:
ممنوع التجول
مسلسل "ممنوع التجول" للنجم السعودي ناصر القصبي.
"موسى"
مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سلامة.
"مارغريت"
مسلسل "مارغريت" للنجمة الكويتية حياة الفهد.
"نسل الأغراب"
مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.
"2020"
مسلسل "2020" لنجمي لبنان نادين نجيم وقصي خولي.
"وش تبي بس"
مسلسل "وش تبي بس" للنجم السعودي فيصل العيسى.
"أمينة حاف"
مسلسل "أمينة حاف" للنجمة الكويتية إلهام الفضالة.
"الاختيار 2"
مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي والمخرج بيتر ميمي.
"الناجية الوحيدة"
مسلسل "الناجية الوحيدة" للنجمة العراقية هدى حسين.
"نجيب زاهي زركش"
مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني والكاتب عبد الرحيم كمال.
"لحم غزال"
مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.
"ملوك الجدعنة"
"ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد.
"خلي بالك من زيزي"
مسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجمين أمينة خليل ومحمد ممدوح.
"سوق "الحرير"
مسلسل "سوق الحرير" للنجم السوري بسام كوسا.
"اللي مالوش كبير"
مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والمخرج مصطفى فكري.
"النمر"
مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والمخرجة شيرين عادل.
"الملك"
مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.
"أمن قومي"
مسلسل "أمن قومي" للنجمين أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.
"ضل راجل"
مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال مع المخرج أحمد صالح.
"القاهرة كابول"
مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم خالد الصاوي، طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب.
"كوفيد 25"
مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف والمخرج أحمد نادر جلال.
"سلمات أبو البنات"
مسلسل "سلمات أبو البنات" للنجم المغربي محمد خيي.