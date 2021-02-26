فيديو| "خالد الصاوي يزور المقابر".. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "للإيجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "للإيجار" الإعلان الرسمي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان خالد الصاوي، والمقرر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.

وظهر في الإعلان الرسمي للفيلم، معاناة الفنان محمد سلام مع الكوابيس والأحلام ورؤيته لشبح فتاة سبق وشاهد صورتها تظهر وتختفي أمامه وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة شيري عادل، ثم يجمعه لقاء بالفنان خالد الصاوي الذي يظهر أيضًا خلال الإعلان وهو يزور المقابر.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

فيلم"للإيجار"بطولة: خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي.