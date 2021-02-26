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بالفيديو| مازحا قبل وفاته.. مشاري البلام: "خدت اللقاح والظاهر إحنا الضحية الأولى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان الراحل مشاري البلام، الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس المستجد.

وقال "مشاري" في الفيديو المتداول والذي سجله مع "الأنباء الكويتية": "أخدت اللقاح وتكسرت وواضح من الصوت، وأنصح الجميع به، والناس خدت اللقاح وهو أصبح مفروض علينا لا مفر منه، والظاهر إننا احنا الصفوف الأمامية والضحية الأولى".

وكانت الفنانة حياة الفهد، أعلنت خبر وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، في أحد المستشفيات، الذي كان يتلقى العلاج بها بعد إصابته بفيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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