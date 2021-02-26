10 صور لنجمات الزمن الجميل في المطبخ بـ"المريلة والكبشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لا تقتصر علاقة الجمهور بنجوم الوسط الفني، على متابعة أعمالهم الفنية الجديدة، إذ يحرصون على معرفة أدق تفاصيل حياتهم، والبحث عن كل جديد يتعلق بهم، وهو ما تسعى المجلات الفنية منذ زمن الفن الجميل على توفيره لقرائها من عشاق النجوم.

يهتم الجمهور أيضًا بمعرفة كيف يعيش نجمه المُفضل، طقوسه وشكل حياته، الأكل الذي يفضله، واللون الذي يحب ارتدائه، هل تقمن النجمات بالدخول إلى المطبخ بأنفسهن أم هناك من يساعدهن؟.

ونستعرض هنا عدة صور لنجمات زمن الفن الجميل، أثناء تواجدهن في المطبخ، وقد ارتدت بعضهن "مريلة" وأمسكت أخرى في يدها بـ"الكبشة" لتتذوق صنع يديها، ومن بينهن: شادية، فاتن حمامة، نعيمة عاكف، شويكار، سامية جمال وسعاد حسني.