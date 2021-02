"الخليج 365" تلقي الضوء على أبرز الترشيحات لجوائز "غولدن غلوب" بنسختها الثامنة والسبعين

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

لوس انجليس: مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب 2021" التي ستقام دورتها الثامنة والسبعون بنسخة افتراضية الأحد في بيفرلي هيلز بنيويورك، "الخليج 365" تلقي الضوء على قائمة المرشحين في الفئات الرئيسية.

حيث تهيمن خدمات البث التدفقي على مختلف الفئات هذا العام من حيث الترشيحات، إذ سجلت Netflix و Hulu و Amazon Prime Video و Apple TV + و Disney + و HBO Max ترشيحات في فئات مختلفة نستعرضها في ما يلي:

أفضل فيلم سينمائي- دراما

يعد فيلم "The Father" من أبرز الأعمال المرشحة لنيل جوائز هذا العام وهو من بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان.

يتبع الفيلم شخصية أنتوني هوبكنز وهو يكافح مع الشيخوخة ، ويبتعد عن ابنته آن ، التي تقوم كولمان بدورها.

أما فيلم "Mank" فيروي قصة هوليوود نفسها، لذا ليس من المستغرب أن يكون "مانك" قد أحرز عددًا كبيرًا من الترشيحات ، بما في ذلك أفضل فيلم سينمائي وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى تصويرية.

يسرد الفيلم قصة هيرمان مانكيفيتش (غاري أولدمان) وهو يسارع في كتابة الفيلم الكلاسيكي الشهير "المواطن كين " وتفاصيل تطور علاقته الوثيقة مع ماريون ديفيز (أماندا سيفريد).

تم ترشيح كل من أولدمان وسيفريد أيضًا لجائزة أفضل أداء.

"Nomadland" هو الفيلم المفضل عندما نتحدث عن الجوائز، بعد أن حصل على ترشيح لأفضل فيلم سينمائي - دراما.

وسجلت الكاتبة والمخرجة كلويه جاو ترشيحات مزدوجة لعملها وحصلت فرانسيس مكدورماند أيضًا على ترشيح لعب دور "فيرن" ، وهي بدوية تسافر عبر الغرب الأمريكي في شاحنتها بعد أن فقدت كل شيء.

فيلم "Promising Young Woman"يروي قصة "المرأة الشابة الواعدة" كاساندرا ، وهي امرأة مكلومة تش حرباً للانتقام من مرتكبي الاعتداء الجنسي على صديقتها المقربة.

حصلت كاري موليغان على ترشيح لأدائها في دور كاساندرا بينما وحصل الفيلم على ترشيح كأفضل أفضل فيلم سينمائي - دراما، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.



أما فئة أفضل مسلسل تلفزيوني - دراما فتضمنت الإعمال التالية:

"The Crown"



"Lovecraft Country"



"The Mandalorian"



"Ozark"



"Ratched"

أفضل مسلسل تلفزيوني غنائي أو كوميدي:

"Schitt’s Creek"



"Ted Lasso"



"The Great"



"The Flight Attendant"



"Emily in Paris."

أفضل ممثل في فيلم دراما:

ريز أحمد في "Sound of Metal"

تشادويك بوزمان في "Ma Rainey’s Black Bottom"

أنتوني هوبكنز في "The Father"

غاري أولدمان في "Mank"

تاهار رحيم في "The Mauritanian"

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو غنائي

ساشا بارون كوهين في "Borat Subsequent Moviefilm"

جيمس غوردون في "The Prom"

آندي سابيرغ في "Palm Springs"

لين- مانويل ميراندا في "Hamilton"

ديف باتيل في "The Personal History of David Copperfield"

أفضل مخرج

كلويه جاو عن "Nomadland"

ريجينا كينغ عن "One Night in Miami"

ديفيد فينشر عن "Mank"

آرون سوركين عن "The Trial of the Chicago 7"

إيميرالد فينيل عن "Promising Young Woman"

أفضل مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني:

"Normal People"

"The Queen's Gambit"

"Small Acts"

"The Undoing"

"Unorthodox"

أفضل أغنية أصلية

"Fight for You," "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice," "The Trial of the Chicago 7"

"Io Sì (Seen)," "The Life Ahead"

"Speak Now," "One Night In Miami"

"Tigress & Tweed," "The United States vs. Billie Holiday"

أفضل فيلم رسوم متحركة:

"The Croods: A New Age"

"Over the Moon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي -دراما

فيولا دايفيس في "Ma Rainey’s Black Bottom"

آندرا داي في "The United States vs. Billie Holiday"

فانيسا كيربي في "Pieces Of A Woman"



فرانسيس مكدورماند في "Nomadland"

كيري موليغان في "Promising Young Woman"

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي غنائي أو كوميدي

ماريا باكلوفا في "Borat Subsequent Moviefilm"

كايت هدسونفي "Music"

ميشيل فايفر في "French Exit"

روزاموند بايك في "I Care A Lot"

أنيا تايلور-جوي في "Emma"

أفضل سينمائي - لغة اجنبية

"Another Round" (Denmark)

"La Llorona" (Guatemala/France)

"The Life Ahead" (Italy)

"Minari" (USA)

"Two of Us" (France/USA)

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي

غلين كلوز في "Hillbilly Elegy"

أوليفيا كولمان في "The Father"

جودي فوستر في "The Mauritanian"

أماندا سيفريد في "Mank"

هيلينا زينغل في "News Of The World"

أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي

ساشا بارون كوهين في "The Trial Of The Chicago 7"

دانييل كولويا في "Judas And The Black Messiah"

جاريد ليتو في "The Little Things"

بيل موراي في "On The Rocks"

ليزلي اودوم جونيور في "One Night In Miami"

أفضل سيناريو لفيلم سينمائي

إميرالد فينيل عن "Promising Young Woman"

جاك فينشر عن "Mank"

آرون سوركين عن "The Trial Of The Chicago 7"

فلوريان زيللر و كريستوفر هامبتون عن "The Father"

كلويه جاو عن "Nomadland"

أفضل موسيقى تصويرية أصلية لفيلم سينمائي

Alexandre Desplat, "The Midnight Sky"

Ludwig Göransson, "Tenet"

James Newton Howard, "News Of The World"

Trent Reznor and Atticus Ross, "Mank"

Trent Reznor, Atticus Ross and Jon Batiste, "Soul"

أفضل أغنية أصلية لفيلم سينمائي

"Fight For You" — "Judas And The Black Messiah"

Music By: H.E.R., Dernst Emile Ii

Lyrics By: H.E.R., Tiara Thomas

"Hear My Voice" — "The Trial Of The Chicago 7"

Music By: Daniel Pemberton

Lyrics By: Daniel Pemberton, Celeste Waite

"io Sì (Seen)" — "The Life Ahead"

Music By: Diane Warren

Lyrics By: Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

"Speak Now" — "One Night In Miami…"

Music By: Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

Lyrics By: Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

"Tigress & Tweed" — "The United States Vs. Billie Holiday"

Music By: Andra Day, Raphael Saadiq

Lyrics By: Andra Day, Raphael Saadiq

أفضل ممثلة في دراما تلفزيونية

Best Performance by an actress in a television series - drama

أوليفيا كولمان في "The Crown"

جودي كومر في "Killing Eve"

أيما كورين في "The Crown"

لورا ليني في "Ozark"

سارة بولسون في "Ratched"

أفضل ممثل في دراما تلفزيونية

جايسون بايتمان في "Ozark"

جوش أوكونور في "The Crown"

بوب أودينكيرك في "Better Call Saul"

آل باتشينو في "Hunters"

ماثيو ريس في "Perry Mason"

أفضل مسلسل تلفزيوني غنائي أو كوميدي

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Schitt’s Creek"

"Ted Lasso"

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني غنائي أو كوميدي

ليلي كولينز في "Emily In Paris"

كالي كوكو في "The Flight Attendant"

أيل فانينغ في "The Great"

جاين ليفي في "Zoey's Extraordinary Playlist"

كاثرين أوهارا في "Schitt's Creek"

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني غنائي أو كوميدي

دون شيدل في "Black Monday"

نيكولاس هولت في "The Great"

يوجين ليفي في "Schitt's Creek"

جايسون سوديكيز "Ted Lasso"

رامي يوسف في "Ramy"

أفضل مسلسل محدود أو سيرة ذاتية تلفزيونية

"Normal People"

"The Queen’s Gambit"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سيرة ذاتية تلفزيونية

كايت بلانشيت في "Mrs. America"

دايزي ادغار- جونز في "Normal People"

شيرا هاس في "Unorthodox"

نيكول كيدمان في "The Undoing"

آنيا تيلور -جوي في "The Queen's Gambit"

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سيرة ذاتية تلفزيونية

برايان كرانستون في "Your Honor"

ديف دانيالز في "The Comey Rule"

هيو غرانت في "The Undoing"

ايثان هوك في "The Good Lord Bird"

مارك رافايلو في "I Know This Much Is True"

أفضل ممثلة مساعدة في دراما تلفزيونية

جيليان أندرسون في "The Crown"

هيلينا بونهام كارتر في "The Crown"

جوليا غارنر في "Ozark"

آني مورفي في "Schitt's Creek"

سينثيا نيكسون في "Ratched"

أفضل ممثل مساعد في دراما تلفزيونية

جون بوييغا في "Small Axe"

بريندان غليسون في "The Comey Rule"

دانييل ليفي في "Schitt's Creek"

جيم بارسونز في "Hollywood"

دونالد سوذرلاند في "The Undoing"