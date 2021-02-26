شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "Luca" بدور العرض يونيو المقبل بعد تأجيلات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Pixar التريلر الدعائي لفيلم "Luca"، والفيلم الذى طال انتظاره لفترة طويلة، ومن المقرر طرحه في يونيو المقبل بدور العرض السينمائي، بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لشركة Pixar، البوستر الأول لفيلمها المقبل، والذى جاء عبارة عن الشخصية الشهيرة Luca وهي تطفو على الماء ونصفها الأول من الأسفل والآخر من الأعلى.

وكانت قد كشفت الشركة عن صورتين فقط من فريق عمل فيلم Luca، فى ديسمبر الماضى، وهما جون راتزينبيرجر، ودريك بيل، العمل من إخراج إنريكو كاساروزا، وقام بكتابة السيناريو جيسي أندروز، مايك جونز.

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.