حمدي الوزير وشادي مؤنس يحضران اختبارات فرقة الخليج 365 المسرحية

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القاهرة - سامية سيد - حضر أمس النجم حمدي الوزير اختبارات تكوين فرقة الخليج 365 المسرحية وأشاد بالفكرة أثناء تواجده بالمؤسسة كضيف لتليفزيون الخليج 365 ، كما حضر الموسيقي شادي مؤنس جانبا من الاختبارات وأثني علي فكرة مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير .



شادي مؤنس وحمدي الوزير

وانتهت الاختبارات الخاصة بتكوين "فرقة الخليج 365 المسرحية" التابعة لـ "مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير" أمس والتي تقدم للانضمام إليها حوالي 2000 متسابق من جميع محافظات مصر يأملون في الانضمام أليها .



جانب من اختبارات فرقة الخليج 365 المسرحية

وأنهت لجنة اختيار المواهب المكونة من النجمة وفاء عامر والنجمة لقاء سويدان والفنان القدير يوسف إسماعيل والمخرج شادي سرور والمخرج عمر زهران والفنانة فاطمة محمد علي والمخرجة عزة الحسيني والمخرج جمال عبد الناصر عملها بانتقاء المواهب المؤهلة للالتحاق بالفرقة المسرحية التابعة لليوم السابع بمعايير فنية عادلة وسيعلن أسماء الفائزين غدا السبت علي الموقع والصفحة الرسمية .



شادي مؤنس يحضر اختبارات تكوين فرقة الخليج 365 المسرحية

وقد شاهدت اللجنة الكثير من المشاهد التمثيلية والفقرات الغنائية التي يقدمها الراغبون في الالتحاق بالفرقة وقد أشادت اللجنة بالكثير من المواهب الذين سيقدمون عروضا مسرحية سينتجها مركزاليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير.



الفنان حمدي الوزير

ويهدف تكوين الفرقة المسرحية إلى تقديم سلسلة أعمال تنويرية تقدم فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم وإيصالها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.