شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وسيرين عبد النور ورابح صقر يهنئون نجوى كرم بعيد ميلادها..ماذا قالوا لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مجموعة من الفنانين العرب على تهنئة النجمة نجوى كرم على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال رسائل أرسلوها لها مثلما ظهر عبر الحساب الرسمي لنجوى كرم على موقع تويتر، البداية من الفنانة سيرين عبد النور التى لم تكتف بالتهنئة على السوشيال ميديا فحسب، وإنما أرسلت لها باقة من الزهور، والتى استعرضتها نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على تويتر، مصحوبة برسالة من سيرين مكتوب فيها : "عقبال المية بالفرح والنجاح".



نجوى كرم تستعرض باقة ورد من سيرين عبد النور

بعد ذلك تأتى الفنانة أصالة، والتى عبرت عن حبها لنجوى كرم قائلة عبر تويتر: "نجوى طاقة محبّه وشغف وطموح يتصاعد ولا ينذوى.. كلّ سنه وأنتي الحلوه الموهوبه بصوتها رسمت أحلى الذّكريات".



اصالة على تويتر

كما حرص المطرب والملحن السعودى رابح صقر على تهنئة نجوى كرم بعيد ميلادها وكتب عبر حسابه على تويتر "كل عام وأنتي شمس الاغنيه والعمر كله يارب الله يجعل أيامك كلها سعاده"، لترد عليه بقولها "فضلك على من وقت ما قدّمتلى من أحلى قلب ايقاعات "منو هذا الحلو" لأنّو قلبك حلو".

نجوى كرم تشكر رابح صقر

وتحتفل النجمة اللبنانية نجوى كرم الملقبة بـ"شمس الأغنية"، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير.