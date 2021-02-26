شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف عن لقاح كورونا: "منتظر دوري من شهر ومش عيب نلتزم بالقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سلطان الطرب جورج وسوف، أهمية الالتزام بالقانون والإجراءات التي يتم وضعها للحصول على لقاحات كورونا وفق الفئات الأكثر أولوية للحصول على التطعيم، وغرد النجم جورج وسوف، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وأنتظر من أكثر من شهر أنه يوصل دوري باللقاح، ما في حدا أحسن من حدا".



جورج وسوف على تويتر

سلطان الطرب جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.

وبعد سلسلة من جلسات العمل، يفاجئ سلطان الطرب جورج جمهوره بتقديم أغنية وفيديو كليب بعنوان "ياه عالزمن" وذلك باللهجة المصرية، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج كليب الأغنية المخرج الشهير فادى حداد الذى يتمتع بشعبية كبيرة كونه قدم عددا هائلا من الأعمال الفنية مع أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى، وقد أنهى جورج وسوف الأسبوع الماضي تسجيل الأغنية في استوديوهات هادى شرارة متمنيًا أن تعجب محبيه.

ويذكر، أن سلطان الطرب جورج وسوف "أبو وديع"، كان قد دشن حسابا جديدا عبر منصة تيك توك، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله وهو يعلن تدشين الحساب ليكون قريبا من جمهوره الذى أعرب عن حبه الكبير لهم.

وفى سياق آخر، كان وزير الصحة اللبنانى، قد قال إنه سمح لنواب البرلمان بالحصول على جرعات من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 على سبيل الشكر لإقرارهم قانونا للطوارئ، ووصف الغضب الذى أثاره تخطى الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

وفى حين لا يزال العاملون فى القطاع الطبى وكبار السن ينتظرون دورهم، حصل بعض النواب على جرعات فى البرلمان يوم الثلاثاء مما دفع البنك الدولى للتهديد بوقف تمويل بملايين الدولارات لحملة التطعيم.

وقال وزير الصحة اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمى، الأربعاء، إن الخطوة جاءت بناء على "قرار سيادي" منه لتوجيه الشكر لنواب البرلمان على إقرار القانون الذى ساعد فى توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

وزادت تصريحات الوزير وتعليقات ساسة آخرين من الغضب فى لبنان، حيث أدى استشراء الفساد والهدر الحكومى على مدى عقود إلى انهيار مالى، وكتب المحامى نزار صاغية على تويتر يقول "سيد حمد ما تسميه قرارا سياديا هو بالواقع صرف نفوذ واستغلال للسلطة تصل عقوبتهما إلى ثلاث سنوات. بس هيك. وطبعا أنت لن تتذرع بالحصانة مثل الخليل وزعيتر لأنه يفترض إنك تؤمن بالثواب والعقاب".

وقال إيلى فرزلى نائب رئيس البرلمان البالغ من العمر 71 عاما مما لا يجعله من الفئة الأولى التى تستحق التطعيم إنه تلقى اللقاح وخرج غاضبا من برنامجين تلفزيونيين مساء أمس الأربعاء بعد أن صاح منتقدا ساروج كومار جا المدير الإقليمى للبنك الدولي.

ووصف فرزلى جا، فى بث تلفزيونى على الهواء انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى مع تعليقات مثل "الأثر الجانبى للقاح" بأنه كاذب ومنافق ويجب ألا يُسمح له بالبقاء فى لبنان.

وفى مؤتمر صحفى سابق، تحدث فرزلى عن جا، وهو مواطن هندي، ونعته "السيد فروج" بدلا من ساروج اسمه الأول، ولم يرد البنك الدولى على الفور على طلب التعليق.

ويراقب البنك الدولى حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات الأولى للعاملين فى القطاع الطبى وكبار السن، وحذر من المحاباة فى توزيع اللقاح.